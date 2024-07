Bimbo di 5 anni cade nel fiume: salvato da un passante

Pomeriggio di terrore a Cassano d'Adda dove un bambino di 5 anni è caduto in un canale che confluisce nell'Adda. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i soccorsi. Vigili del fuoco, sommozzatori con gommoni, ambulanze con elisoccorso e carabinieri. Ma il piccolo era già stato tratto in salvo.

Come riporta MilanoToday la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 15.30 di sabato 6 luglio. Il bambino sarebbe caduto nel canale per cause ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il piccolo è riuscito ad aggrapparsi a una grata per non farsi trascinare via. E al loro arrivo era già salvo.

Diversi i passanti che hanno notato il bimbo in acqua e si sono fermati per prestare soccorso. Uno di loro, un uomo, si è gettato nel canale riuscendo a recuperare il bambino e affidarlo alle cure dei soccorritori del 118. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.