Mamma inciampa e il figlio cade dal passeggino: morto bimbo di 2 mesi

Un neonato di due mesi è morto per le gravissime lesioni riportate cadendo dal passeggino. La tragedia si è compiuta all'ospedale Gemelli di Roma, dove il bimbo era stato trasferito d'urgenza in elicottero dagli Ospedali Riuniti di Foggia.

Secondo quanto ricostruito la mamma del piccolo era andata a Vico del Gargano per fare visita ad alcuni parenti, mentre camminava in una strada ripida sarebbe inciampata. Il piccolo è finito per terra battendo violentemente la testa. Immediata la corsa in ospedale a Foggia, poi il trasferimento a Roma. La Procura capitolina conferirà l'incarico a un consulente medico-legale per eseguire l'autopsia e fare chiarezza sulle cause della morte.

"Si è trattato di una tragica e incredibile fatalità - spiega Michele Sodrio, avvocato della donna -. Questo bellissimo bambino era più amato che mai. Inutile dire che la mia cliente e tutti i suoi parenti sono distrutti dal dolore, quindi le false notizie apparse sugli organi di stampa su presunti maltrattamenti in danno del bambino sono assolutamente false e prive di qualsiasi fondamento. Ho già indicato alla Procura una serie di testimoni da sentire e sono certo che anche i risultati dell'autopsia risolveranno ogni dubbio. Resta solo il dolore indescrivibile di una madre distrutta, alla quale si deve almeno un poco di rispetto e giustizia".

