Bambino rischia di soffocare per una caramella: così il parrucchiere lo ha salvato

Ha ingerito una caramella che gli ha ostruito le vie respiratorie e stava per soffocare: a salvare un bimbo di tre anni è stato il barbiere, volontario della protezione civile, che gli ha praticato la manovra di disostruzione. È successo a Rubiera, nel Reggiano. Il bambino era stato accompagnato nel salone da parrucchiere dalla madre per tagliare i capelli e, dopo qualche capriccio, il barbiere gli ha offerto una caramella per tranquillizzarlo. Poco dopo il piccolo ha cominciato a respirare con gravi difficoltà.

Il bambino che rischia di soffocare per una caramella salvato dal parrucchiere

"Ho immediatamente deciso di attuare la manovra di Heimlich - ha raccontato il barbiere Massimo Gabrietti al Resto del Carlino - e nel frattempo ho chiamato il 118 che mi ha fornito supporto e ulteriori informazioni". Sul posto poi sono intervenuti i soccorsi che hanno accompagnato il bimbo in ospedale per ulteriori accertamenti.

"Fortunatamente è fuori pericolo e siamo riusciti a salvarlo - ha detto Gabrietti che è rimasto in contatto con la famiglia -. Ho fatto solo il mio dovere, sono un volontario di protezione civile e ho partecipato ai corsi di primo soccorso. È importante frequentare questi corsi se si ha un'attività a contatto con tante persone".