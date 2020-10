Bambino di 10 anni muore travolto da un trattore mentre fa i compiti con gli amici

Travolto da un trattore che si è sfrenato improvvisamente. È morto così Mario Graziani, un bimbo di dieci anni figlio unico di una coppia residente a Sgurgola in provincia di Frosinone.

Il piccolo è morto sul colpo mentre nel giardino di un'abitazione privata stava studiando con alcuni amichetti. Immediati i soccorsi ma inutili. Il piccolo ha riportato un grave trauma da schiacciamento.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Anagni e il magistrato della procura di Frosinone. Secondo le prime testimonianze i compagni classe sarebbero riusciti a fuggire mentre il piccolo non è riuscito ad evitare di essere travolto dal mezzo agricolo che ha anche abbattuto parte di una struttura esterna. Per poter liberare il bimbo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come spiega Frosinonetoday i genitori del piccolo sono molto noti in pase: il padre Cataldo per decenni è stato il bidello della scuola elementare e media del paese mentre la madre Ramona è un'infermiera.