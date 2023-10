Bimbo disabile vuole farsi firmare la maglia da Ibrahimovic, ma gliela rubano

Era andato con i genitori al Festival dello sport che si è tenuto a Trento con un obiettivo: tornare a casa con l’autografo sulla sua maglia personalizzata del suo idolo, Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, appena ritiratosi dal suo Milan, era in effetti all’evento sportivo domenica scorsa, quando è intervenuto dal palco. Una presenza attesa, soprattutto dal piccolo, un ragazzino disabile trentino, che ha una maglia della Juventus fra le sue cose più care. E quel giorno avrebbe voluto tanto che Ibrahimovic gli firmasse la maglietta di calcio.

Così lui, insieme ai genitori, è arrivato davanti al palco. Non si è potuto avvicinare più di tanto proprio per la carrozzina. Così i genitori hanno dato la maglietta a un addetto, che l’ha passata a un organizzatore che, a sua volta, l’avrebbe appoggiata vicino al palco per essere firmata. È stato un attimo e quella maglietta è scomparsa.

Ora il bambino è deluso e vorrebbe riavere quella maglia che per lui ha un valore enorme, anche perché è stata un confronto nei momenti più difficili della vita. Non è chiaro se la maglia sia stata rubata o presa per sbaglio. Si propende di più per l’ipotesi del furto. In ogni caso i genitori si appellano al buon cuore di chi l’ha presa affinché la restituisca.

