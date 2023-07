Il bimbo che dorme troppo e non apre gli occhi: la terribile scoperta dei medici

Un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per l'ingestione di cannabinoidi. A dare l'allarme è stata la nonna, presso la quale il piccolo, italiano figlio di nordafricani, risiede in quanto i genitori non si occuperebbero di lui a tempo pieno. Il bimbo il giorno prima ha trascorso del tempo con il padre al parco e quando è tornato a casa già dormiva. La nonna lo ha messo a letto e ieri mattina è andata a svegliarlo.

Siccome il piccolo non riusciva più a svegliarsi e non apriva gli occhi, la donna ha chiamato subito i soccorsi. Il bimbo è stato portato in ospedale e visitato, poi la scoperta dei medici: ingestione di cannabinoidi. Adesso è ricoverato nel reparto di pediatria, è fuori pericolo e viene seguito dai medici e dal personale sanitario.

Sono scattate le indagini su come sia stata possibile l'ingestione della droga.

