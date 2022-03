Suona l'allarme per i ladri: è un bambino di 2 anni, uscito da solo e scalzo

No, in casa non c'erano i ladri. Era solo un bambino. È la storia, fortunatamente a lieto fine, andata in scena in provincia di Roma, in una cittadina dei Castelli romani. Tutto è iniziato quando un signore, allarmato da una serie di segnalazioni su un'intrusione nella sua proprietà ricevute sul suo smartphone, alle due del mattino del 30 marzo è tornato a casa. Sceso dall'auto, pensando di trovare i ladri, l'uomo si è avvicinato di soppiatto sentendo una voce: davanti a lui c'era un bambino di due anni, in pigiama e scalzo. Il piccolo è uscito di casa da solo, di notte, e ha camminato per centinaia di metri al buio, per poi raggiungere la casa dell'uomo. Qui è stato trovato e riportato da suoi genitori.

"Sono Batman, io giro di notte"

Spaventato, l'uomo ha chiesto al bambino cosa ci facesse lì e se fosse solo. Il piccolo ha raccontato di essere lì per vedere il suo cane. A quel punto l'uomo ha chiamato il numero unico per le emergenze e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile. Quando si sono avvicinati al bambino, i carabinieri gli hanno chiesto spiegazioni sulla sua fuga. "Sono Batman, io giro di notte", è stata la risposta innocente del bambino di due anni. Dopo una "trattativa" con il piccolo, in buone condizioni di salute, i carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa, a circa 500 metri di distanza.

I genitori, che vivono in una zona vicino ad un'area verde spaziosa, dormivano e non si erano accorti di nulla. Il bambino ha camminato scalzo di notte in strada e raggiunto la casa dell'uomo da solo.