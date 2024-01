La febbre alta e la corsa in ospedale, muore bambino di 10 anni

Un bambino di dieci anni è morto martedì 23 gennaio all'ospedale Maggiore di Parma in circostanze poco chiare ed è stata disposta l'autopsia per fare chiarezza su cosa gli è accaduto.

Come si legge su ParmaToday, il piccolo viveva a Vicofertile con la famiglia. Nella mattinata del 23 gennaio i genitori si sono accorti che aveva la febbre e così è rimasto a casa con loro. Col passare delle ore la situazione si è aggravata, fino a perdere conoscenza. La famiglia ha allertato il 118 e il piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale. Qui i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione. Ogni tentativo di salvarlo è stato però vano. Sarà l'esame autoptico a stabilire con certezze le cause del decesso.

Quanto accaduto all'ospedale Maggiore di Parma è tristemente simile a un caso che si è verificato nei giorni scorsi a Padova. Beatrice Angela Gobbo è morta ad appena cinque anni nel reparto di terapia intensiva pediatrica nonostante i medici per due giorni abbiano tentato di tutto per salvarla. Anche in questo caso la piccola era giunta in ospedale con la febbre alta e anche in questo caso è stata disposta l'autopsia.

