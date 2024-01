Bimbo di 4 anni muore in ospedale, era ricoverato per febbre e vomito

La corsa in ospedale per febbre e vomito, poi il rapido peggioramento fino al tragico epilogo. Un bambino di quattro anni è morto all'ospedale di Cremona ed è stata aperta un'indagine per accertare cosa è accaduto.

Il bambino lamentava febbre, vomito, dissenteria e problemi respiratori. Il giorno di Natale era stato accompagnato al pronto soccorso con la sorella di 6 anni, quest'ultima trasferita alla Poliambulanza di Brescia e dimessa senza complicanze. Il piccolo invece è morto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. "Mio figlio - dice il padre alla stampa locale - era sano, non aveva alcuna patologia. Non si può morire per un mal di pancia. Voglio sapere cosa è successo".

Sul capo è stata aperta un'indagine ed è stata eseguita l'autopsia. "La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, la direzione dell'Asst di Cremona, insieme a medici e infermieri della Pediatria dell’ospedale di Cremona – si legge in una nota dall’azienda sanitaria – desiderano manifestare il loro profondo sentimento di vicinanza ai genitori del bambino e a tutta la famiglia, consapevoli dell’immenso dolore che stanno vivendo. L'interesse comune e prioritario è accertare le cause di morte con la massima trasparenza. Per tale ragione, il giorno stesso del decesso l'Asst di Cremona ha informato la magistratura e il 29 dicembre è stata effettuata l’autopsia, il cui esito sarà noto secondo i tempi tecnici di refertazione".