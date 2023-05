Cede l'altalena: bambino ferito in modo grave

Tragedia sfiorata oggi 9 maggio a Moso di Passiria (Bolzano). Un bambino di sette anni è rimasto ferito a causa del cedimento dell'altalena con cui stava giocando.

Tutto è accaduto prima delle 8. Il bambino, prima che suonasse la campanella delle lezioni, è andato con altri amichetti nell'area verde che si trova a pochi passi dalla scuola elementare e ha iniziato a dondolarsi sull'altalena. La struttura si è rotta, il piccolo è caduto ed è stato colpito in testa dall'asse portante. Soccorso, è stato intubato sul posto e poi trasportato a Bolzano con l'elisoccorso. Ha riportato un trauma cranico, non è in pericolo di vita anche se la prognosi resta riservata.

Il parco giochi, come spiegato dal sindaco Gothard Gufler alla stampa locale, non è parte della scuola elementare ma è liberamente accessibile. Regolarmente gli impianti vengono controllati, l'ultima volta due settimane fa. Secondo quanto accertato i bambini non erano sorvegliati da adulti quando si è verificato l'incidente. Secondo una prima ipotesi l'eccessiva oscillazione ha fatto spezzare le viti che ancoravano la trave portante al resto della struttura.