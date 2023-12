Ingoia una batteria e rischia di soffocare: così è stato salvato il piccolo Gabriele

Terrore in tangenziale a Napoli. Il piccolo Gabriele ha ingoiato una batteria mentre giocava nella sua cameretta, rischiando di morire soffocato. Durante la corsa dei genitori verso un pronto soccorso, il piccolo non riusciva a respirare, era cianotico e probabilmente non avrebbe raggiunto in tempo l'ospedale. Mamma e papà di Gabriele hanno chiamato i soccorsi e sono stati allertati gli agenti del commissariato Poggioreale. Pronta la corsa in tangenziale. I poliziotti hanno individuato l'automobile ferma in tangenziale e i due genitori che cercavano di soccorrere il figlio. Hanno fatto subito da apripista al veicolo che è stato scortato fino all'ingresso del pronto soccorso, poi uno degli agenti ha prelevato Gabriele dall'auto e lo ha affidato ai medici.

Il bimbo aveva ingerito una "disk battery", una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi, senza che i genitori se ne accorgessero. La radiografia ha accertato la presenza della batteria nell'esofago e, per questo motivo, il bambino è stato sottoposto con urgenza ad un intervento chirurgico che ha consentito, con una tecnica innovativa, di rimuovere all'istante la piccola pila. Gabriele sta bene e non vede l'ora di tornare a casa.