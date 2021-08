Bimbo di 10 anni scappa dal camper dei genitori e viene investito: è in coma farmacologico

Un bambino tedesco di 10 anni è stato investito questa mattina da un'auto mentre attraversava la strada alla Valle dei Templi di Agrigento. Il piccolo, soccorso e trasportato in ospedale, è in coma farmacologico.

A investirlo una Mercedes lungo la Passeggiata archeologica, nei pressi di Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico e paesaggistico.

Bimbo investito ad Agrigento, è in coma farmacologico

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe riuscito a sfuggire al controllo dei genitori, che avevano posteggiato il camper su cui viaggiavano in un piazzale della zona, per poi allontanarsi e attraversare la strada. Il bambino è stato quindi investito da un'auto, guidata da una ragazza che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi chiamando sia il 118 sia il numero unico d'emergenza, il 112. "Non l'ho visto, non l'ho visto", aveva continuato a ripetere, sotto shock.

Trasferito con l’elisoccorso del 118, il bambino è stato trasportato al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove i medici lo hanno sedato. Gli agenti delle volanti della Questura di Agrigento hanno sequestrato l'autovettura che lo ha investito.