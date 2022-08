Dramma questa mattina in via Mylius a Menaggio, comune in provincia di Como. Secondo quanto riportato da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto e le sue condizioni sarebbero gravissime. L'incidente è segnalato come codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, un'ambulanza e l'elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Bergamo in codice rosso. Dalle prime informazioni, il piccolo - che era con i genitori - avrebbe riportato ferite serie. Il bambino, che era cosciente, è stato comunque intubato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi al torace e all'addome.

Bambino investito da un'auto oggi a Menaggio (Como)

Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda e la polizia locale sta ricostruendo l'episodio. Secondo alcune testimonianze in loco riferite dai colleghi di QuiComo, il piccolo si trovava in un parcheggio e un'auto lo avrebbe investito in fase di manovra. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale guidata dal comandante Moreno Ortelli, che sta cercando di accertare la dinamica esatta dell'incidente.