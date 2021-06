Bambino investito da un'auto al parco: il conducente di 72 anni non ha mai preso la patente

Con la sua auto, una Ford Focus, ha travolto una famiglia ferendo in modo gravissimo un bambino di tre anni dopo essere precipitato da una collina del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano). L'uomo alla guida dell'auto non avrebbe mai avuto la patente. Il conducente, un pensionato di 72 anni, è ora indagato per lesioni gravissime e guida senza patente: secondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dalla procura di Monza, non avrebbe mai conseguito il titolo di guida. Il bambino è ancora ricoverato in condizioni molto delicate all'ospedale di Bergamo, dove è stato elitrasportato subito dopo il drammatico incidente, che ha visto l'auto guidata dall'anziano piombargli addosso da una terrazza panoramica del giardino.

All'inizio dello scorso maggio il 72enne, sempre con la sua Ford Focus, aveva provocato un altro grave incidente a Milano, sul quale aveva effettuato accertamenti la polizia locale. Il veicolo risulterebbe sottoposto a sequestro già da una data antecedente a questo secondo sinistro. L'uomo al momento si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, con un femore rotto e un probabile enfisema polmonare. Viste le sue condizioni non può essere ascoltato dagli investigatori.

Mercoledì, poco dopo mezzogiorno, il bambino era a piedi in compagnia della sua famiglia, vicino a un laghetto, quando l'auto, per cause al momento ignote, è precipitata dalla collina travolgendo lui e i suoi familiari. Incosciente all'arrivo dei soccorsi, il piccolo è stato rianimato dai soccorritori e portato via in elicottero. Secondo una prima ricostruzione riferita dai carabinieri intervenuti, l'automobilista - mai patentato - avrebbe imboccato un tratto di sentiero in discesa non consentito alle auto, in tutt'altra direzione rispetto all'uscita, andando a scontarsi contro le staccionate in legno lungo il percorso e finendo la corsa precipitando di alcuni metri verso il lago.