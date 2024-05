Bimbo scende dallo scuolabus: travolto da una Panda, poi finisce sotto un furgone

Ore d'angoscia quelle vissute ieri, mercoledì 8 maggio, a causa di un incidente che ha coinvolto un bambino di 8 anni a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, nella provincia di Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era appena sceso dallo scuolabus nel primo pomeriggio, quando è stato investito da una Fiat Panda, per poi essere scaraventato contro un furgone che passava di lì in quel momento, finendo sotto il mezzo.

Immediata, quindi, la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Bianca, la polizia stradale e, vista la gravità del caso, anche l'elisoccorso "Pelikan 2".

In gravi condizioni ma non intubato, il bambino è stato prima portato in ospedale a Brunico, ma successivamente è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Bolzano a causa dell'importanza delle ferite riportate.