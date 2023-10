Attraversa sulle strisce pedonali: bambino investito da un'auto in sorpasso

È stato investito da un'auto mentre attraversava la strada provinciale 345 sulle strisce pedonali, e poi sbalzato sull'asfalto. È quanto accaduto a un bambino di 9 anni nella mattinata di oggi, martedì 17 ottobre, a Sarezzo, comune in provincia di Brescia. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, verso le 8.20: sul posto sono intervenute d'urgenza un'ambulanza e un'automedica. Per il piccolo un grande spavento, ma pare nulla di grave: avrebbe riportato traumi e contusioni ed è stato trasferito, a bordo dell'autolettiga, al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. Il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia dell'aggregazione di polizia locale della Valtrompia: gli agenti, coordinati dal comandante Patrizio Tosoni, si sono occupati dei rilievi di rito e della gestione della viabilità. Stando a una primissima ricostruzione, il bimbo era già sulle strisce pedonali: una macchina si era fermata per farlo attraversare, ma quella che sopraggiungeva avrebbe effettuato un sorpasso finendo per travolgerlo.

L'impatto, fortunatamente, non è stato violento e il piccolo se l'è cavata con traumi non gravi.

Continua a leggere su Today.it...