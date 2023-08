Bambino sfugge alla mamma: investito da un taxi

Paura mercoledì mattina, 23 agosto, in via Montebello a Milano, dove un bambino di tre anni è stato investito da un taxi. L'incidente è avvenuto verso le 8.30 fuori dall'ufficio immigrazione della questura di Milano, dove erano diretti il piccolo e i genitori. Il bimbo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito per pochi istanti al controllo della mamma e sarebbe stato centrato da un taxi, che fortunatamente viaggiava a bassa velocità.

Soccorso da un'ambulanza, il bambino è stato accompagnato al pronto soccorso della clinica De Marchi in codice verde. Nell'incidente fortunatamente non ha riportato lesioni e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che hanno anche raccolto la versione del tassista, che si è subito fermato dopo lo schianto.

