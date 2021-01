Il bambino investito da un'auto che esce da un portone

Paura in centro città a Torino, dove un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un'auto mentre passeggiava sulla sua bici in piazza Lagrange nel primo pomeriggio di oggi. A travolgerlo è stata un'auto Audi che usciva da un portone la cui conducente, evidentemente, non lo ha visto perché troppo piccolo. La donna ha sentito l'urto e si è immediatamente fermata quando solo il muso della vettura era fuori.

Il bambino investito da un'auto in piazza Lagrange a Torino

Il piccolo è caduto per terra e ha battuto la testa. I sanitari del 118 intervenuti sul posto lo hanno trasportato all'ospedale Regina Margherita in ambulanza. Le sue condizioni non dovrebbero essere comunque troppo gravi. Al momento dell'incidente era accompagnato dalla babysitter. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia locale. Dopo essere stato sottoposto a tac, il bambino è stato giudicato in prognosi riservata.

Non sono state rilevate lesioni craniche ma un trauma toraco-addominale con frattura del fegato e lesione della milza.