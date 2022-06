Bambino sfugge alla madre e viene travolto da un tir

Sfugge al controllo della madre e attraversa la strada. Investito da un tir, è gravissimo un bambino di quattro anni e mezzo. Sono stati attimi drammatici quelli avvenuti stamattina in una via di Goito, in provincia di Mantova, dove un bimbo si trovava sul marciapiede con la mamma. Ad un tratto è arrivato il padre sul lato opposto della carreggiata. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre e ha attraversato la strada.

Proprio in quel momento però stava arrivando un mezzo pesante, che ha inchiodato, ma non ha potuto evitare di colpire il piccolo, di nazionalità indiana. Tutto sotto gli occhi della madre di 32 anni, che si trovava alla fermata di un autobus. E’ lì che il bambino ha lasciato la mano della madre e si è fiondato in strada per raggiungerlo proprio nel momento in cui arrivava il camion. Il pesante mezzo non è riuscito ad evitare l’impatto, colpendo il bimbo con lo spigolo del paraurti. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona dove è giunto in gravissime condizioni.