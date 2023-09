Bambino di 9 mesi trovato morto nel lettino del nido

Trovato senza vita dalle educatrici un bambino di 9 mesi in un asilo nido di Paese, nel trevigiano. Il piccolo non si sarebbe risvegliato dopo il riposino pomeridiano. Quando le educatrici si sono accorte che il bimbo non respirava più hanno subito chiamato i soccorsi ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constare che il cuore del piccolo, vittima di una arresto cardio-circolatorio, si era fermato per sempre.

La tragedia è avvenuta ieri, 29 settembre, nell’asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo, una struttura per bambini dagli 0 ai 3 anni di proprietà della parrocchia affidato in gestione al team che gestisce il nido "Luna d'Oro" di Quinto di Treviso, come specifica TrevisoToday. I genitori, una coppia di Castagnole, ricevuta la notizia, sono stati colti da malore e sono stati portati in ospedale. Il piccolo sarebbe deceduto per quella che viene definita una "morte bianca". Ora sarà l'autopsia a determinare la causa del malore fatale.

