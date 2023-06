Bambino cade in piscina: morto in ospedale due giorni dopo

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto nella piscina piena della sua casa, a None, in provincia di Torino. Come riferiscono le agenzie di stampa, secondo fonti ospedaliere il bambino è deceduto nel pomeriggio di oggi, martedì 13 giugno, all'Infantile Regina Margherita di Torino. L'incidente era avvenuto due giorni fa.

Che cosa è successo in piscina: la ricostruzione della caduta

Il bambino era caduto nella piscina all'interno del giardino, dopo essersi allontanato dai genitori. Era stato trovato dal papà che aveva chiamato i soccorsi. In arresto cardiaco era stato salvato dai sanitari, ma la sue condizioni erano apparse subito critiche. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.

