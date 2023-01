"Ho mal di testa, non vado a scuola" e trovano il figlio di 8 anni morto nel letto

Tragedia a Cerignola (Foggia) dove un bimbo di otto anni è morto dopo avere accusato un forte mal di testa. Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo già ieri aveva detto di non sentirsi bene e di avere dolore. Proprio per questo era uscito prima da scuola. Oggi, 13 gennaio, i genitori gli avevano concesso di restare a casa Quando la mamma ha cercato di svegliarlo, ha scoperto che il piccolo non rispondeva più. Immediatamente è stato allertato il 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia di Cerignola e la procura di Foggia che ha disposto l'autopsia.