Morto bimbo di due anni, sul corpo diverse ferite: le indagini

Un bambino di due anni è morto poco dopo essere stato soccorso in un supermercato a Città della Pieve, nella frazione di Po' Bandino, in provincia di Perugia. Secondo quanto scrive PerugiaToday, i carabinieri hanno fermato una 43enne ungherese, che avrebbe portato il piccolo nel supermercato – il bambino pare sia stato adagiato sul nastro trasportatore di una delle casse – per chiedere aiuto e l'intervento del personale medico.

La donna, in stato confusionale, è stata portata in caserma e la sua posizione è al vaglio dell'Autorità giudiziaria. Testimoni della scena hanno detto che sul corpo del piccolo ci sarebbero state diverse ferite di coltello all'addome, al torace al collo. L'area del piazzale del supermercato è stata blindata per i rilievi del caso. Secondo fonti consultate da PerugiaToday in un'area verde vicino al supermercato sarebbero stati ritrovati il passeggino chiuso e un coltello sporco di sangue.