Un bambino è morto per aver alimentato le fiamme del camino con l'alcool

Un gioco finito in tragedia e così un bambino di 12 di Scafati, in provincia di Caserta, è morto oggi 13 aprile. Una decina di giorni fa, il piccolo aveva provato con l'alcool ad alimentare il fuoco del camino di casa, ma un ritorno di fiamme lo ha preso un pieno, travolgendolo e ustionandolo per l'80 per cento del corpo.

I genitori sono subito accorsi per salvare il piccolo dalle fiamme, che gli hanno bruciato in un attimo i vestiti, raggiungendo la pelle. Immediato il ricovero all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stato sottoposto a cure e interventi, fino alla morte di questa mattina.