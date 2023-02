Bimbo di quattro mesi muore in ospedale: tragedia inspiegabile

Il piccolo centro di Fonni, in provincia di Nuoro, si stringe nel dolore per la morte del piccolo A.C., un bimbo di soli 4 mesi che per un malore improvviso è stato prima ricoverato in ospedale a Nuoro e poi è morto in ospedale a Genova, al Gaslini, dove era stato trasferito d'urgenza.

Ieri si sono celebrati i funerali nella basilica di Santa Maria dei Martiri, nel centro del paese barbaricino. Il piccolo è spirato nonostante i tentativi dei medici specialisti del Gaslini di tenerlo in vita. Il decesso è sopraggiunto sabato, forse a causa di una grave infezione. Una tragedia inspiegabile.