Il figlio di 14 mesi ha la febbre ma lo portano dall'oculista e muore: indagati i genitori

Sarà l'autopsia a far chiarezza sulla morte di un bambino di quattordici mesi avvenuta il 7 giugno scorso a Casamassella, in provincia di Lecce. I genitori sono indagati per omicidio colposo: il bambino aveva la febbre ma loro lo hanno portato a visita da un oculista che ha suggerito rimedi omeopatici.

Dall'oculista invece che dal pediatra

Secondo quanto emerso dalle indagini, per diversi giorni il bambino avrebbe avuto febbre, anche fino ai 39 gradi. I genitori, noti no vax, lo avrebbero portato dal pediatra solo una volta, all'età di due mesi, senza mai sottoporlo ad alcuna vaccinazione.

Al momento ci sono tre persone indagate, i genitori del bambino accusati di omicidio colposo - un osteopata di 50 anni nato in Svizzera e residente nel Salento e una 39enne nata in Germania e residente nel leccese -, e un oculista che lo teneva in cura accusato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Dai primi riscontri dei carabinieri e dai primi esami sul corpo del bambino, che era stato restituito ai familiari perché si ipotizzava un decesso per cause naturali, il bambino sarebbe stato curato facendo ricorso a soluzioni omeopatiche pur accusando uno stato febbrile.

Gli inquirenti stanno anche verificando la posizione dei genitori, che non avrebbero mai sottoposto a vaccinazioni il piccolo perché contrari, e lo avrebbero sottoposto all'ultima visita pediatrica circa un anno fa. Da qui la ricerca di eventuali connessioni tra l'aggravamento e il decesso del bambino e le mancate cure e accertamenti cui sarebbe dovuto essere sottoposto.

