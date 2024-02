Il bimbo di 4 anni morto in ospedale, i medici: "Rianimato per oltre 35 minuti"

Trentacinque minuti. Tanto sono durati i tentativi dei medici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano (Napoli) di rianimare il bimbo di quattro anni deceduto nel nosocomio nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio. Sul caso è stata aperta un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia, intanto però arriva la ricostruzione dell'Asl Napoli 2 Nord.

L'allarme è scattato quando i familiari hanno chiamato il 118: il bimbo non respirava, qualcosa ostruiva le vie respiratorie. Il personale giunto sul posto ha iniziato le manovre di disostruzione, poi la corsa verso il pronto soccorso e nel percorso sono state messe in atto le manovre d'urgenza per arresto cardio respiratorio. Infine, l'arrivo nel nosocomio, dove il personale medico e infermieristico "ha attivato tutte le procedure rianimatorie previste dal protocollo Pals (Pediatric advanced life support)". Il piccolo non ha risposto alle cure ed è stato dichiarato morto "dopo oltre 35 minuti di tentativi di rianimazione".

Per accertare le cause del decesso si attendono gli esiti dell'autopsia. Intanto il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino e disposto l'esposizione delle bandiere del Municipio a mezz'asta.