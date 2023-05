Incidente distrugge famiglia in autostrada, morto anche il bimbo di 8 anni

È in corso l'accertamento di morte per il piccolo Mourad, il bambino di 8 anni rimasto gravemente ferito, domenica scorsa, in un incidente stradale sull’A30, nei pressi di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Come riporta SalernoToday, sarebbe la terza vittima del tragico schianto. Sono stati celebrati i funerali della sorella, Jemila, mentre quelle del fidanzatino Rosario si svolgeranno oggi. Dolore che si accumula ad altro dolore, dunque, quello per la scomparsa di Mourad, ricoverato in gravi condizioni al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L'incidente di Mercato San Severino: come stanno madre e padre

La madre, Giusy Ruocco Sorrentino, è ancora ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli, dov’è stata operata d’urgenza per un trauma cranico facciale complesso con fratture multiple e diverse ferite lacero contuse. Il marito Hedi, padre di Jemila e Mourad, che domenica era alla guida della vettura, è in buone condizioni di salute e risulta indagato per omicidio stradale.

I due adolescenti morti erano seduti sul sedile posteriore di una Nissan condotta dal padre, su cui si trovavano anche la madre della ragazza e il fratellino di otto anni. L'auto viaggiava sulla carreggiata nord, verso Caserta. A provocare lo sbandamento dell'auto sarebbe stato lo scoppio di un pneumatico, sul quale sono in corso le indagini. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di Caserta, l'urto dell'auto ha sbalzato la ragazza fuori dell'abitacolo e ucciso quasi sul colpo il 16enne.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it