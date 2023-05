Bambino di cinque anni muore investito da un trattore

Tragedia in provincia di Ferrara, dove un bambino di cinque anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. L'incidente si è verificato domenica. I soccorsi sono stati inutili e il cuore del bambino si fermato poche ore dopo l'arrivo in ospedale.

Come si legge su FerraraToday, l'incidente si è verificato nelle campagne tra l’Argentano e Portomaggiore. Il bimbo stava giocando in un terreno non lontano dalla sua casa. Si è avvicinato al trattore, ma l'uomo che era alla guida non lo ha visto. Il mezzo ha investito il bambino. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari in ambulanza arriva anche l’elisoccorso, per una corsa disperata verso l’ospedale Maggiore di Bologna purtroppo inutile. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e le indagini sono affidate ai carabinieri. È stata anche disposta l'autopsia.