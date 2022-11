Ha la febbre alta: bimbo di 10 anni muore mentre lo portano in ospedale

Dramma a Legnano dove un bimbo di soli dieci anni è morto domenica scorsa per cause ancora da accertare. Secondo i quotidiani locali, il piccolo aveva la febbre alta e per questo è stato accompagnato dai familiari in pronto soccorso. Già durante il tragitto avrebbe però subito un arresto cardiocircolatorio. Una volta arrivato in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo: al bimbo sono state praticate le manovre di rianimazione con tanto di defibrillatore, ma i tentativi dei medici non hanno dato l'esito sperato.

Il piccolo sarebbe stato dichiarato morto dopo una quarantina di minuti. Un decesso di cui al momento non sono note le cause. Qualche risposta forse potrà arrivare dall'esame autoptico che verrà effettuato tra oggi e domani.