Dramma ieri pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, cittadina in provincia di Cagliari, dove un bambino di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è annegato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena e il personale medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimare il piccolo. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo durante una cerimonia sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, uscendo all'esterno della casa e cadendo nella piscina. Era figlio di un pastore ortodosso ucraino che stava celebrando un matrimonio in casa.

Il bambino morto durante un matrimonio a Quartu Sant'Elena

Il padre era stato chiamato per officiare il matrimonio e ha deciso di portare con lui anche la moglie e i due figli. La cerimonia è stata celebrata venerdì mattina e il pastore, la moglie e i figli sono rimasti con gli sposi. In casa c'erano complessivamente sette persone. Il piccolo, da quanto si apprende, stava giocando in compagnia del fratellino di sei anni vicino alla piscina, piccola e con poca acqua, e aveva anche indossato un costumino.

I genitori lo avrebbero perso di vista solo un istante. Il bambino si sarebbe tuffato in piscina forse battendo la testa. Quando i familiari lo hanno visto in acqua era già privo di sensi. È subito scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.