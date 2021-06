Il bambino trovato morto in camera da letto: dormiva con la mamma

Un bambino di un anno è stato trovato morto questa mattina a Ferrara nella camera da letto di casa. A ritrovarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti dopo la telefonata della madre del piccolo, trentenne, che aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimare il piccolo, andati avanti per una quarantina di minuti.

Il bambino trovato morto oggi a Ferrara

Le cause della morte del bimbo non sono ancora chiare e probabilmente la procura disporrà l'autopsia. Nell'abitazione c'erano anche altri due figli minori della donna, di 5 e 9 anni, che ora sono stati affidati alla nonna. La madre e il piccolo di un anno dormivano insieme in camera da letto. Gli altri due figli dormivano invece in un'altra camera.

All'arrivo dei militari la donna è stata trovata ferita con dei tagli ai polsi. Ora è stata affidata alle cure dell'ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La donna e i figli vivevano da soli in casa da qualche settimana. Il padre del bambino non viveva più con la famiglia.