Bimbo di un anno morto dopo crisi respiratoria, disposta autopsia

Tragedia nel Napoletano. Un bimbo di un anno è morto la scorsa notte a San Vitaliano. Ancora non sono chiare le cause del decesso e la salma è stata sequestrata per l'autopsia.

Quello che sappiamo è che al 118 è arrivata la richiesta di intervento da parte della mamma del bimbo, che era in crisi respiratoria. I soccrritori sono così arrivati nell'appartamento di Traversa Cittadella. Il personale sanitario ha allertato i carabinieri. Il neonato è stato prima trasportato all'ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli, dove il suo cuore ha smesso di battere.