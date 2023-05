Bambino di 21 mesi muore soffocato mentre mangia

Morire a neppure due anni per un pezzetto di cibo. Manfredonia è sotto choc per la morte di un bimbo di 21 mesi. Il piccolo stava mangiando quando qualcosa ha ostruito le vie respiratorie. Inutile la corsa in ospedale. La notizia è resa nota dal sindaco Gianni Rotice: "L'Amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono attorno allo straziante dolore della sua famiglia".

Una tragedia simile si era consumata appena 10 giorni fa a Vieste (Foggia) dove una bambina di sei anni è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella.