Incidente con il trattore, muore bimbo di due anni

E’ morto un bambino di due anni dopo aver riportato lesioni gravissime a seguito di un incidente avvenuto nella azienda agricola di famiglia. La tragedia è avvenuta a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Secondo una prima ricostruzione delle forze di polizia, sarebbe avvenuto un incidente con il trattore, che ha coinvolto il piccolo.

Ieri sera i familiari lo hanno portato al Pronto soccorso in condizioni disperate. Per lui non c’è stato niente da fare. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le sue ferite erano troppo gravi. Ora sul fatto indagano i carabinieri. Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell'azienda agricola di famiglia.