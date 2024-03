Schiaffi e insulti a un bimbo di sette anni: arrestata maestra di sostegno

Insulti e schiaffi. Così una maestra di sostegno si sarebbe rivolta a un bambino di sette anni. Adesso la donna è agli arresti domiciliari. La storia arriva da Cesenatico.

Le indagini sono scattate quando i genitori del bambino hanno notato dei segni sul volto e hanno capito che se li era procurati a scuola. A questo si è aggiunta la segnalazione di un'altra insegnante. Così hanno allertato i carabinieri. Sono state eseguite delle intercettazioni ambientali e video nella scuola elementare. Dalle registrazioni è emerso un quadro di violenze e soprusi, condotte aggressive da parte della maestra: insulti schiaffi e tirate d'orecchio. Il giudice ha disposto i domiciliari per la maestra, che risponde di violenza aggravata.

"Sono amareggiato e non posso che condannare un comportamento grave, scorretto e vile. Lavoriamo da anni per il sostegno e la tutela di tutti i cittadini con disabilità, ancora di più se si tratta di bambini e quello che è accaduto è inaccettabile", dice il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. "La scuola - aggiunge Gozzoli - è un luogo di apprendimento ma anche di calore umano e di accoglienza. L'unico spiraglio di luce in questa vicenda così cupa è che a denunciare i fatti e a far partire le indagini sia stata una collega, segno che l'ambiente scolastico è sano, responsabile e in grado di difendersi da questi casi isolati. In attesa che i fatti siano valutati e accertati tramite il processo, sono in contatto diretto con il dirigente scolastico. La scuola si è già messa all'opera per offrire supporto psicologico al bambino e alla sua famiglia e per la nomina tempestiva di un supplente".