Bimbo di 5 anni vaga solo per strada di notte: lo salva Monia, autista del bus Atac

Vagava per la strada, nel cuore della notte, con il suo pigiamino, cercando la mamma. Un bimbo di 5 anni è stato salvato da un'autista dell'Atac a Roma, che mentre raggiungeva il capolinea se lo è trovato davanti all'improvviso. Monia, questo il nome dell'autista, ha fermato subito il mezzo della linea 86 ed è scesa a prendere il piccolo. Il fatto, come raccontato dalla stessa Atac, l'azienda del trasporto pubblico romano, è avvenuto nei pressi del capolinea di via Marmorale, in zona Bufalotta Cesarina. L'autista, dopo aver preso in braccio il piccolo "bagnato e infreddolito", che chiamava la mamma, lo ha portato subito al caldo sull'autobus.

Il bimbo era scalzo. L'autista gli ha asciugato i piedini e per scaldarlo, lo ha prima coperto con la sua giacca e poi ha acceso l'aria calda del mezzo. Dopo aver chiamato il 112, l'autista è rimasta con il bambino, cercando di tranquillizzarlo. Per distrarlo, Monia gli ha fatto fare qualche metro sul bus, sul quale il bimbo non era mai salito. Un momento di gioco, dopo lo spavento di poco prima, tra bottoni e lucette che hanno attirato la sua attenzione e gli hanno fatto passare le lacrime. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivate le forze dell'ordine insieme alla mamma e alla nonna del bambino. Il piccolo si era svegliato nel cuore della notte ed era riuscito, senza esser visto, a uscire di casa e scendere in strada. Fortunatamente tutto è finito per il meglio.

"Lo avrei portato a casa con me – sono state le parole di Monia – amo i bambini e vedere quello scricciolo piangere, al buio e infreddolito è stata una stretta al cuore. Era il minimo che potessi fare".