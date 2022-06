Bambino a terra sta per morire soffocato: salvato da un carabiniere in vacanza

Una bella vicenda, avvenuta sabato scorso, 18 giugno, è emersa nelle ultime ore ed è accaduta a Carbonera, comune del Trevigiano, e per la precisione in via Duca d'Aosta. Un bambino di cinque anni è stato colpito da un malore dopo aver ingerito qualcosa che lo stava soffocando. Un carabiniere napoletano in servizio a Campo di Trens (Bolzano) e in vacanza con i familiari nella zona, ha notato il trambusto ed è intervenuto non appena ha visto il bimbo a terra ormai esanime, in arresto respiratorio.

Il bimbo si trovava con i genitori in auto ed era diventato cianotico. Il militare dell'arma, esperto di soccorso pediatrico, ha avviato le manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare, salvando la vita al piccolo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118.