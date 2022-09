Bambino ingoia una molletta per capelli e rischia di soffocare

Tragedia sfiorata per una famiglia che vive nella frazione di Alto Reno Terme, nell'Appennino bolognese. Il più piccolo di casa, un bimbo di neppure due anni, ha rischiato di morire soffocato dopo avere ingoiato una molletta per capelli.

Fortunatamente, l'intervento prima dell'ambulanza e poi dell'automedica ha evitato il peggio. A chiamare i soccorsi è stata la mamma del bambino. Il piccolo respirava a fatica e rischiava il soffocamento. I soccorritori sono arrivati appena in tempo perché col passare dei minuti le condizioni andavano peggiorando. Il personale sanitario ha attuato le manovre di disostruzione liberando le vie respiratorie del bambino, che è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.