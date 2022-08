Bimbo di 2 anni trovato solo a bordo strada: denunciati i genitori

Sono stati denunciati per abbandono di minore i genitori del bambino di due anni ritrovato solo in strada in una via della periferia di Mantova. Il piccolo, di origine indiana, era stato ritrovato solo a bordo strada attorno a mezzogiorno, con le lacrime agli occhi e molto spaventato. Era una giornata di fine luglio, con temperature molto alte. A notarlo una donna che ha subito avvertito il 118 e la Polizia locale. Poco prima dei soccorsi sono arrivati i genitori, che vivevano a 200 metri di distanza. Dopo le indagini i genitori, di nazionalità indiana, sono stati denunciati per abbandono di minore e segnalati ai servizi sociali del Comune. Alla Polizia locale avevano raccontato: "Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito".