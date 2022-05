Il bambino rimasto incastrato con la testa nel tavolo del salotto

Attimi di terrore per una famiglia di Lecce, nella serata di domenica 29 maggio. Un bambino di soli due anni è rimasto incastrato con la testa nell'intelaiatura del tavolo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 20.30, presso un'abitazione del rione Salesiani dove una famiglia ha chiesto aiuto. Il piccolo si trovava intrappolato con la testa nel tavolo del salotto: i pompieri hanno provveduto a liberarlo cercando di non spaventarlo durante le operazioni.

Fortunatamente, al termine dell'intervento, il bambino non ha riportato alcuna conseguenza, fatta eccezione per l'agitazione dei suoi genitori in preda al panico. La serata si è conclusa tra i sorrisi e il sollievo: il piccolo ha così potuto giocare con i vigili del fuoco.