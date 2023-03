Bambino travolto e ucciso da un trattore, i genitori donano le cornee

I genitori del bambino morto dopo essere stato travolto da un trattore hanno donate le sue cornee. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Montesilvano, in provincia di Pescara. Alla guida del mezzo c'era il padre che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

L'assenso alla donazione degli organi

I genitori del bambino morto a Montesilvano hanno dato l'assenso alla donazione. Il prelievo degli organi è stato eseguito all'ospedale di Pescara. Il bambino viveva a Montesilvano con i genitori e con la sorella più grande e stava passando la domenica a casa della nonna paterna. Era in bici, quando è accidentalmente finito sotto al trattore guidato dal papà.

Il bambino è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Il medico legale oggi ha eseguito l'ispezione cadaverica. Si attende ora il nullaosta per la sepoltura, visto che non sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino. Anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando che l'incidente "colpisce in maniera drammatica tutta la comunità pescarese. Non ci sono parole per esprimere il senso di angoscia che provoca in ciascuno di noi questa tragedia".

Il padre tra gli indagati

Come riporta PescaraToday, Enio Di Mastrogirolamo, operaio di 54 anni e papà di Luca, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo come "atto dovuto". L'uomo ieri pomeriggio stava lavorando il terreno della casa in cui abita la nonna di Luca e, ha raccontato agli inquirenti, non si è accorto del bimbo che, in bici, si era avvicinato al trattore, un Landini.

Il mezzo e la bicicletta del piccolo sono stati esaminati e tutti gli accertamenti confermerebbero la dinamica casuale dell'incidente, il bimbo è morto sul colpo.

