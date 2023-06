Bimbo di 4 anni ustionato con acqua bollente: è grave

Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dove è arrivato con serie ustioni. Il piccolo era nella sua casa di Germignaga (Varese) quando, per cause da accertare, si è scottato con una pentola colma d'acqua bollente. I familiari lo hanno soccorso e portato all'ospedale di Luino. I medici, dopo aver riscontrato gravi ustioni alle gambe e all'addome, hanno deciso di trasferirlo con l'elisoccorso a Milano.

