I ladri che tentano di fare saltare in aria un bancomat ma restano feriti nello scoppio

Il piano era quello di fare saltare in aria il bancomat, arraffare il denaro e fuggire. Non è andata così e i componenti di una banda entrata in azione a Bitonto (Bari) sono rimasti feriti nello scoppio.

È accaduto nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Sulla rapina indagano gli agenti del commissariato di Bitonto e della Squadra Mobile della Questura di Bari. Secondo quanto ricostruito finora però il colpo è fallito, due componenti della banda sono rimasti feriti e i complici li hanno scaricati in strada all'ingresso del Policlinico di Bari.

Soccorsi dai sanitari, sono in gravi condizioni: uno è ricoverato nel reparto di rianimazione, l'altro è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico perché l'esplosione lo avrebbe preso in pieno volto.