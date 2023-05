Bancomat va in tilt e regala banconote da 50 euro al posto di quelle da 20

Un errore nel caricamento dello sportello bancomat della filiale ha illuso alcuni correntisti che la giornata fosse di quelle da segnare sul calendario. Così però non è stato. L'episodio che vi raccontiamo è avvenuto a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, dove lunedì mattina chi ha prelevato contante alla Banca Adria Colli Euganei ha ricevuto più o meno denaro rispetto a quanto aveva indicato di voler ritirare.

Un disguido ben presto spiegato e che tecnicamente si chiama "inversione dei codici": chi ha caricato la macchina avrebbe erroneamente inserito le banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 euro. In sintesi nel cassetto dei 50 euro sono state inserite le banconote da 50 e viceversa. Per fare un esempio pratico chi doveva prelevare 60 euro, invece di ricevere tre banconote da 20 euro è tornato a casa con 150 euro.

L'altra faccia della medaglia è stata quella che ha visto correntisti richiedere un prelievo di 100 euro e invece di ricevere due banconote da 50 ne ha avute due da 20. Conti alla mano le operazioni anomale eseguite sarebbero state dieci. In un solo caso il cliente ci ha rimesso dei soldi, negli altri 9 casi è stata invece la banca a patire un ammanco sull'ordine dei 700 euro complessivi.

Insomma, quasi tutti i correntisti sono tornati a casa felici, anche se la gioia è durata poco. Non appena i responsabili di filiale si sono accorti del problema hanno subito contattato coloro che avevano prelevato per metterli al corrente della situazione. Due le strade che i clienti hanno potuto utilizzare, spiega PadovaOggi: riportare i soldi in banca o vedersi addebitare sul conto la differenza non dovuta. Alla fine il piccolo imprevisto si è risolto con qualche risata e la promessa dei dipendenti della filiale di fare più attenzione.

