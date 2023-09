Ritira 50 euro al bancomat e le sferrano un pugno in faccia: ma la fuga del rapinatore dura poco

Aveva appena ritirato 50 euro allo sportello bancomat. Un ragazzo di 24 anni si è avvicinato, le ha sferrato un violento pugno in faccia, l'ha trascinata sul marciapiede per rubarle lo zaino. Succede a Sestu (Cagliari), in via Monserrato, davanti alla filiale di banca Intesa.

Il rapinatore poi si è dato alla fuga con i soldi, il telefono della donna e altri effetti personali. Dandosela a gambe, ha però perso per strada le chiavi della propria abitazione e lo zaino appena sottratto. Per i carabinieri, che dalla descrizione della donna avevano già intuito chi potesse essere il responsabile, non è stato complesso rintracciarlo davanti alla propria abitazione, mentre provava a nascondere la felpa indossata durante la rapina.

Fermato, il 24enne, di Elmas, è ora in attesa del giudizio con rito direttissimo a Cagliari.

Continua a leggere su Today.it...