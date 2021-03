Preleva migliaia di euro ma il vento fa volare le banconote in acqua: i passanti le recuperano (quasi tutte)

Un uomo che preleva una cospicua cifra di denaro dal bancomat e la Bora, un vento che non è certo una novità per la città di Trieste: la combinazione di questi due fattori ha dato luogo ad una vicenda a dir poco bizzarra, avvenuta proprio nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Intorno alle 11 di domenica 28 febbraio, alcuni passanti ha notato diverse banconote da 500 euro letteralmente in volo a causa del vento, finite poi nelle acque del canale nella zona di Piazza Ponte Rosso, dove ad assistere alla scena c'era anche una Squadra dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. Come raccontato in una segnalazione arrivata a TriestePrima, recuperare le banconote non è stato semplice e ha richiesto l'intervento di diversi 'volontari': ''Dopo aver visto il denaro finire nel canale abbiamo notato il proprietario che cercava, con poca fortuna di recuperarle. Naturalmente abbiamo subito formato un cordone, e individuato un punto di raccolta in acqua e aiutato il mal capitato a recuperare le banconote. La corrente dell'acqua ha dato una mano a far confluire le banconote piano piano e una alla volta verso il punto di raccolta. Alla fine sono state recuperare quasi tutte le banconote 500,00 € circa''.

Perché quasi? Secondo la persona che ha segnalato la vicenda, uno dei presenti avrebbe trovato il modo di portare a casa un 'ricordino': ''Quando stavamo andando via dopo i ringraziamenti del signore che li aveva persi ed era già andato via per asciugare a casa i soldi caduti in acqua, abbiamo visto un distinto signore che facendo finta di assistere alla scena, aveva messo un piede sopra ad una banconota, aspettando che ci allontanassimo per poi chinarsi e, velocemente, raccoglierla mettendosela in tasca, andando via verso le rive''.