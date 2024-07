Colpo della "banda del buco": rubati 100mila euro in contanti da una banca

Banda del buco in azione a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Un gruppo di rapinatori, approfittando della chiusura al pubblico durante la pausa pranzo, si è introdotto a Bper Banca in via Santolo Cirillo, entrando da un foro praticato nel muro. I malviventi avrebbero tenuto chiusi in uno stanzino i dipendenti per circa due ore, portando via circa 100mila euro in contanti.

Il furto è avvenuto poco dopo le ore 14, quando l'istituto era chiusi e semi deserto. I rapinatori sono riusciti a scappare dallo stesso buco utilizzato per fare irruzione e si sono dileguati con il ricco bottino a bordo di un'auto. A chiamare le forze dell'ordine, dopo circa due ore, sono stati gli stessi dipendenti della banca, che nel frattempo erano riusciti a liberarsi. Per fortuna, non risultano feriti.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i ladri erano già lontani: i militari della stazione di Grumo Nevano e quelli della sezione operativa di Caivano che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del furto e identificare i membri della banda. Le immagini del sistema di videosorveglianza della banca potrebbero essere acquisite per cercare elementi utili a identificare i rapinatori.