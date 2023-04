Sgominata la banda delle monetine: le vittime depredate del bancomat con un trucco

Avrebbero derubato anziani e donne nei parcheggi dei supermercati e dei cimiteri con una tecnica piuttosto elementare, eppure efficace: le vittime venivano distratte dal lancio a terra di alcune monetine e depredate delle borse. Una volta in possesso dei portafogli e dei cellulari (con i relativi codici di accesso), i componenti del gruppo non perdevano tempo e nei minuti successivi al furto cercavano di prelevare quanti più soldi possibili dai conti correnti delle persone derubate, spesso donne sole e molto anziane, oppure sperperavano il denaro acquistando beni direttamente nei negozi delle grandi firme.

Le indagini e le misure cautelari

Un modus operandi che avrebbe fruttato alla banda circa 400mila euro. I colpi sono stati messi a segno negli ultimi due anni tra la Val di Susa e la cintura ovest di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di smascherare i presunti malviventi, dediti, secondo accusa, alla commissione di reati contro il patrimonio ai danni di anziani. Otto misure cautelari, due in carcere, una ai domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, sono state eseguite questa mattina dai carabinieri di Susa nei confronti di altrettanti cittadini di origine peruviana ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, di furto aggravato, ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di pagamento.

In tutto la banda avrebbe portato a termine circa 80 furti con destrezza. Nel corso dell'indagine, spiegano i militari, sono stati già eseguiti 10 arresti in flagranza di reato, 3 ordinanze di custodia cautelare, 1 provvedimento di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria peruviana a carico di un cittadino sudamericano, ricercato per rapina a mano armata e sequestro di 25 persone, nonché 2 fermi di indiziato di delitto per ricettazione. Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di circa 300.000 euro, oltre a 100.000 euro in contanti, in gran parte occultati nelle abitazioni di alcuni ignari anziani ad opera, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, di alcune "badanti" peruviane, indagate per ricettazione.