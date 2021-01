Il bar multato tre volte in 24 ore continua la protesta: "Lo faccio per sopravvivere"

Due ieri, una oggi, il titolare del bar Al Foro di Trieste non si ferma nonostante le tre sanzioni: ''Non le pagherò''

Non c'è due senza tre, purtroppo, per il titolare del bar Al Foro di Trieste, che è stato sanzionato per la terza volta dopo le due multe ricevute nella serata di ieri, martedì 19 gennaio. Il motivo? Il bar porta avanti la protesta legata all'iniziativa nazionale #Ioapro contro le limitazioni imposte ai bar: una protesta che gli è costata tre multe in meno di 24 ore per il mancato rispetto delle normative anti Covid 19.

Bar multato tre volte in 24 ore: ''Lo faccio per sopravvivere''

Ma nonostante le sanzioni, il titolare del bar vuole continuare nella sua battaglia. "Lo faccio per sopravvivere e per dare lavoro ai miei due dipendenti, i ristori non bastano" ha commen Milani che, tramite il suo avvocato Alessandra Devetag, ha fatto sapere di aver contestato le sanzioni. "Non le pagherò". Il titolare è deciso ad andare avanti, come raccontato su Il Piccolo: "Ho anche invitato i miei colleghi a venire qui in bar e a confrontarsi, con l'aiuto di avvocati, su ciò che sta accadendo".

Il locale gestito dal 53enne è in affitto e la proprietà è di un privato che vive in Toscana. "Le norme sono interpretabili - continua - e sono sicuro che la maggior parte dei gestori di bar obbedisce per timore e non per rispetto della legge. Se la situazione fosse diversa crede veramente che i colleghi rispetterebbero le normative?". Sul fronte delle sanzioni elevate dal personale della questura giuliana, Milani fa sapere che "sono in mano all'avvocato". La questura giuliana ha contestato oralmente la violazione anche a cinque avventori presenti nel bar ieri sera e le sanzioni verranno inviate per posta a domicilio. "Formalmente non è vero che sono state fatte perché non ci sono ancora" ha concluso Milani.

Le prime due multe

Come spiegato all'inizio dell'articolo, quella di oggi è stata la terza multa per il titolare del bar Al Foro, le prime due erano arrivate ieri: una prima volta, in cui sono stati sanzionati anche cinque avventori, e una seconda a distanza di un paio d'ore, dopo diverse segnalazioni da parte dei vicini.